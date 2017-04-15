Akyurt'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen

trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Akyurt'tan Ankara yönüne gitmekte olan Mustafa Ulaş yönetimindeki 06 ZZG 11 plakalı minibüs, sürücüsünün aniden

yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması nedeniyle şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Ulaş ile minibüsteki Can Kavaklı ve Ersin Örük yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dışkapı

Yıldırımbeyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.