Akyurt'ta Teknik Liseye Yeni Atölyeler

Akyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 5 yeni atölye kazandırıldı.



Atölyelerin açılışı Kaymakam Osman Altın ve Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş'ın katılımıyla yapıldı.



Belediye Başkanı Ayantaş, ilçe eğitiminde önemli yeri bulunan teknik lisenin atölye ihtiyacı için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışma ile 3 yeni atölye kurulması planlanırken verimli bir çalışmayla aynı ödenekle 5 yeni atölye açıldığına dikkat çekti.



Lise Müdürü Nuray Seylan ise iki güzellik ve saç bakım hizmetleri atölyesi, iki yiyecek, içecek, mutfak ve servis atölyesi, bir de hasta ve yaşlı bakım atölyesini eğitim alanı içine eklediklerini, 180 olan öğrenci sayısının atölyelerin açılmasıyla birlikte 370'e çıkacağını söyledi.



Açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Şener, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan da katıldı.