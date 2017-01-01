Akyurt'ta Mekke'nin Fethi Proğramı

Anadolu Gençlik Derneği Akyurt temsilciliği Mekke'nin fethi ve Siyer-i Nebi ödül programı düzenledi.



Akyurt Halk Eğitim Merkezi konferans salonundaki programa, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Mehmet Nezir Gül, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yurtdoğan, Akyurt Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.



İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Akyurt Anadolu Lisesindeki hafız öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim, sala ve ezanla sürdü.



AGD Akyurt Temsilcisi Mehmet Akarsu etkinliğe katılanlara teşekkür etti.



Mekke'nin fethinin anlatıldığı sinevizyonun ardından konuşan Daire Başkanı Mehmet Nezir Gül, Mekke'nin fethinde Hz. Muhammed'in insanlık tarihine geçecek affediciliği, şefkati, tebliğ metodu, İslam'da aile saadetine giden yolda bir kadının neler yapabileceği gibi dinin sosyal yaşamı düzenleyen yönlerini anlattı.



Gül'ün konuşmasının ardından Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren 20 öğrenciye ödülleri verildi.