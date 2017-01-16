Akyürek, Karatay'daki Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Karatay ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi.



Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarları Derneğinde, muhtarlara bir araya gelen Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Karatay ilçesinde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.



Bu kapsamda son iki yılda yatırım planlamasının büyük bölümünü merkez dışındaki ilçelerde gerçekleştirdiklerini belirten Akyürek, şunları kaydetti:



"Önceliği altyapıya verdik. Yeni yasa kapsamında şu ana kadar harcanan para 1,2 milyar lira. Bu yıl sonuna kadar büyükşehir sorumluğundaki köy yollarının tamamı asfaltlanmış veya belli bir aşamaya gelmiş olacak. Kanalizasyon ve su şebekesi olmayan beldelerin altyapı problemi bitmiş oluyor. Merkez dışındaki 28 ilçenin tamamında prestij caddeler tamamlanıyor. Şehir konakları önemli oranda tamamlanmış oluyor. Böylece, aslında 10 senede yapılabilecek olan birçok yatırım, 3-4 senede tamamlanmış oluyor. Konya, bu noktada bir lokomotif görevi gördü."



Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarları Derneği Başkanı Suat Uzun da yatırımlar hakkında bilgi verilmesi ve muhtarların taleplerinin dinlendiği toplantı için teşekkür etti.