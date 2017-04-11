Akyürek: "İnsanımız Her Zaman Ülkesinin Yanında"

Konya Müteahhitler Birliği'nin Genel Kurul toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine rağmen ülkenin ekonomik hedeflerden şaşmadığını belirterek, bunda insanımızın dinamizminin ve ülke sevgisinin ön plana çıktığını söyledi.



Konya Müteahhitler Birliği'nin (KOMÜT) 3. Genel Kurul Toplantısı Gala Programı yoğun katılımla yapıldı. Birlik mesajlarının verildiği toplantıda konuşan KOMÜT Başkanı Şaban Topal, 200'e yakın üye ile Konya'da hizmet verdiklerini belirterek, hep birlikte daha başarılı işlere imza atmak için çalışacaklarını söyledi.



"Ülkemiz büyümeye devam etti"



Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Son üç yılda yaşadıklarımız başka bir ülkenin başına gelseydi yerle yeksan olurdu. 15 Temmuz'da bir silahlı kalkışma, isyan hareketi, ülkeyi bölme ve iç savaş çıkartma amacıyla gerçekleştirilen bir darbe girişimine rağmen ekonomik hedeflerden çok şaşmadık. Ülkemiz büyümeye devam etti. Bunda insanımızın dinamizmi ve ülke sevgisi ön plana çıktı" şeklinde ifade etti.



Son 15 yılda araç sayısı, fabrika sayısı, bina sayısında önemli bir artışın olduğuna dikkat çeken Başkan Akyürek, "Biz görev aldığımızda Konya merkez nüfusu 726 bindi. Şu anda merkez nüfus bir milyon 300 binin üzerine çıktı. Konut stoku hane bazında 280 binlerde iken, 480 binlere ulaştı. Tabi ki hızlı büyümenin getirdiği bazı problemler de ortaya çıkıyor. Mesela araç sayısı 15 yıl öncesine göre beş kat arttı. Haliyle otopark ve yeşil alanın önemi ortaya çıktı" dedi.



"Binalar çağa uygun yapılmalı"



Bina sayılarının yükselmesinin tek başına bir başarı olmayacağına vurgu yapan Başkan Akyürek, "Binaların artması ile birlikte aynı zamanda ergonomik olması gerekir. Çağa uygun olması, estetik olması, altyapısı, fiber optik bağlantılarıyla teknolojik bir takım yenilikler içermesi gerekir. Yeni dönemin belediyeciliğinde ana temalarından birisi de şehir estetiği olacak; yani estetik şehircilik. Çünkü yollar, köprüler, parklar, bahçeler yapılıyor ama estetik konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda müteahhitlerle, inşaatçı arkadaşlarla iş birliği içinde çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.



"İnşaat sektörü büyümeye en fazla katkı veren sektör"



AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, Türkiye'nin 2016 yılında 2.9 büyüdüğünü, bunda en çok kattı verenin inşaat sektörü olduğunu belirterek, "Nereden gelmiş bu büyüme derseniz; kamu yatırımları, özellikle Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi büyük yatırımlarla, konut yapımları oluşturmuş. 2017 yılında da bu büyümenin artarak devam edeceğini görüyoruz. Üçüncü havaalanı, tarihi şehirlerin dönüşüm projeleri, hastaneler gibi yatırımlar devam edecek. Bu arada kentsel dönüşümdeki başarılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Programa, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti il Başkanı Musa Arat, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve müteahhitler katıldı. - KONYA