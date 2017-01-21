Akyürek Batmanspor'la Anlaştı

Bir dönem Çanakkalespor forması giyen tecrübeli futbolcu Erdal Akyürek, 3. Lig takımlarından Batman Petrolspor'la anlaştı.



Ara transferde Batman Petrolspor'la sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu Erdal Akyürek, yeni takımıyla ilk maçına da çıktı. Bir dönem Çanakkalespor forması da giyen Akyürek, bundan böyle 3.ligde top koşturacak. Akyürek, hedefinin yeni takımıyla birlikte şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi. - ÇANAKKALE