Akyer: "16 Nisan'da Milletimiz En Doğru Kararı Verecektir"

AK Parti Milas İlçe Başkanı Levent Akyer, "Milletimiz, 15 yıldır bize olan güvenini her seçimde gösterdi. 16 Nisan'da da milletimiz en doğru kararı verecektir. Buna inancımız tamdır" dedi.



AK Parti Milas İlçe Teşkilatı Başkanı Levent Akyer, bu Pazar gerçekleştirilecek halk oylaması öncesi gazetecilerle parti binasında bir araya geldi. Anayasa değişikliği ve gündemdeki seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akyer, teşkilat olarak 132 mahallede yoğun bir çalışma temposu yaşadıklarını ve anayasa değişikliği maddelerini anlattıklarını dile getirdi.



"Biz sadece kendi partimizin görüşlerini aktarıyor, kararı da milletimize bırakıyoruz. Bu referandum döneminde de yine aynı tavırla çalışıyoruz. Gittiğimiz her yerde, yaptığımız her toplantıda milletimizin vereceği karara saygı duyacağımızı belirtiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvim doğrultusunda, yasakların başlayacağı saate kadar da aynı doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz" diyen Akyer, en sık karşılaştıkları 'hayır diyenlerin terörist' olarak gösterilmeye çalışıldığı iddialarına yönelik de, "Başkalarının ne dediğine bakmıyoruz. Kim ne söylerse söylesin aldırış etmiyoruz. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Kimi zaman vatandaşımız 'hayır' çalışması yürütenler tarafından kendilerine aktarılan bazı konuları bizlere sorduğunda, anlatılanların doğru olmadığını, çarptırıldığını, bu tür söylemlerle insanların kafalarını karıştırmak istediklerini söylüyoruz. En fazla karşılaştığımız soru, 'Hayır diyenleri terörist olarak gördüğünüz doğru mu sorusu



Bu sorunun cevabını, sizler aracılığıyla bir kez daha Milaslı hemşerilerimize vermek istiyorum. Biz hayır diyen hiç kimseye terörist demedik. Bizim söylediğimiz şudur: Kandil hayır diyor. FETÖ terör örgütü hayır diyor. DEAŞ terör örgütü hayır diyor. AB ülkelerinin çoğunluğu, hayır diyenlerle ortak hareket ediyor. PKK'nın siyasi kanadı HDP hayır diyor. Ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi de hayır diyor. Hatta bunlara son olarak Saadet Partisi de katıldı. Bu ülkenin büyümesini, gelişmesini, güçlü bir ülke olmasını istemeyenlerin hayır demesini anlayabiliriz fakat CHP veya Saadet Partisi'nin neden hayır dediğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Diyoruz ki, bu terör örgütleriyle siz neden birliktesiniz? Birlikte hareket ediyorsunuz. Bunların içinde sizin ne işiniz var? Bu terör örgütleriyle adınızın birlikte anılmasından rahatsızlık duymuyor musunuz?" dedi.



"Sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı göstermesi gerek"



AK Parti olarak 15 yıldır vatandaşı aldatmadıklarını, yalan söylemediklerini ve sandıktan çıkan her sonuca saygı duyduklarını dile getiren Akyer, "Elbette vatandaşın önünde iki seçenek var. Biri evet, diğeri hayır Sandık başına giden seçmen, bu iki seçenekten birini tercih edecek. Başka bir alternatif yok. Dolayısıyla sonuç iki seçenekten biri olacak. Evet diyende bizim vatandaşımız, hayır diyende Kimseyi ötekileştirme, ayrıştırma gibi bir niyetimiz, çabamız yok. Bizim söylediğimiz bir durum tespitidir. Ancak birilerini bu tespiti, farklı bir biçimde aktarıyor, insanların kafasını karıştırıyor, kendilerince bir algı operasyonu yaratmaya çalışıyorlar. Sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı göstermesi, kabullenmesi gerekir. Biz her seçim sonucunda vatandaşımızı suçlamadık. Hatayı, eksikliği kendimizde gördük. ve bunları düzeltmek için çalıştık. Bugün de aynı düşüncedeyiz. Yine sandıktan çıkacak karara saygı göstereceğiz.



15 yıldır vatandaşımızı aldatmadık. Onlara yalan söylemedik. Yapamayacağımız hiçbir şey için söz vermedik. Verdiğimiz her sözü de yerine getirdik. Böyle yaptığımız için de milletimiz, 15 yıldır bize olan güvenini her seçimde gösterdi. 16 Nisan'da da milletimiz en doğru kararı verecektir. Buna inancımız tamdır." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı. - MUĞLA