Akyazı Kent Konseyi Toplantısı Gerçekleştirdi

Akyazı Kent Konseyi Nisan ayı yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi.



Kent Konseyi Başkanı Hasan Akcan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Üstün, Belediye Meclis Üyesi Alim Gül, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz, Kaymakamlık Yazı İşleri Cengiz Bilgin, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş ve Genel Sekreter Yasemin Yasemin Sal Özyiğit katıldı. Toplantıda Spor Meclisi Genel Kurulunun Mayıs ayı son haftasında yapılması karara bağlandı.



Öte yandan, Engelli Meclisi Yürütme Kurulu toplantısında alınan Engelli Meclisi isminin 'Birlikte varız' olması kararı oy birliği ile kabul edildi. Birlikte Varız Meclisi Başkanı Handan Bilgiç'i tebrik eden kurul üyeleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAKARYA