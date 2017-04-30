Akyazı'dan 7 Milyon!

Medikal Park Arena'da oynanan Gençlerbirliği mücadelesi bir önceki maç olan Beşiktaş mücadelesine nazaran daha sönük bir havada geçti. 19.000 bin biletin satışa çıkarıldığı mücadelede kombilenelerle beraber 21 bin bilet satıldı. Satılan biletlerin yanı sıra Arena'da misafir, protokol, 1.100 loca binlerce güvenlikçi ve polis mücadeleyi takip etti.



Görevlilerle beraber toplamda 23 bin seyircinin tribünden takip ettiği mücadelede Bordo Mavililer kombine geliri hariç 500 Bin TL'yi kasasına koydu. Hatırlanacağı üzere Bordo Mavililer 2 hafta önce Trabzonspor Medikal Park Arena'da oynanan ve 4-3 mağlubiyetle sonuçlanan Beşiktaş mücadelesinden 2 Milyon 600 Bin TL gelir elde etmişti.



TRİBÜNDEN TOPLAMDA 6 MİLYON 717 BİN TL GELİR



Şenol Güneş Kompleksi Medikal Park Arena'dan oynanan ilk maç olan Gaziantep maçından 567 Bin TL, Alanya maçından 500.000 Bin TL, kazanan Bordo Mavililer Karabük maçına gelen 20.099 taraftardan 550 Bin TL, Galatasaray derbisine gelen 33.900 taraftardan ise 2 Milyon TL, Beşiktaş mücadelesine gelen 35.500 taraftardan ise 2 Milyon 600 Bin TL gelir elde etmişti. Bu rakamlara Gençlerbirliği mücadelesinden gelen 500 bin TL eklenince Bordo Mavililer 6 maçtan toplamda 6 Milyon 717 bin TL kasasına koyarak Spor Toto Süper Lig'in uzak ara hasılat şampiyonu olmayı başardı.



SAHA SONUÇLARINDAN 22 MİLYON



Trabzonspor bu sezon çıktığı 28 mücadelenin 14'ünü kazanırken 6 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Böylelikle Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de yer alan prim sistemine göre TFF'den 22 Milyon 100 Bin TL'lik bir gelir elde etti.



TOPLAMDA 28 MİLYON



Bordo Mavililer Akyazı Stadı ve saha sonuçlarından tam 28 Milyon 817 Bin TL'lik bir gelir elde ederek maddi anlamda bayram etti.



(61 saat)