Akyazı'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Akyazı ilçesinde uyuşturucu ve silah operasyonu düzenlendi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Vakıf Mahallesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda, 155 gram esrar, 30 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, gece görüş dürbünü, 4 araç telsizi ve frekans yükseltici ele geçirildi.



Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.