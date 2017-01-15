Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ormanköy istikametine giden Oğuzhan Yağcı idaresindeki 54 YT 795 plakalı minibüs, Vakıf Köprüsü mevkisinde karşı şeride geçerek su kanalına devrildi.
Kazada araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü, bulunduğu yerden kurtarılarak 112 Acil Sağlık ambulansıyla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akyazı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
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