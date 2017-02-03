Akyazı'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Pazarköy caddesi, Pazarköy-Akyazı istikametinde olan motosiklet sürücüsü yoldan karşıya geçmek isteyen Ali Aydın D. (64)'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ali Aydın D. yere savruldu. Kazayı gören çevredeki esnaf olayı 112 Acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan Ali Aydın D. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA