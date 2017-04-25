Akut Üyesi Motosiklet Kazasında Öldü

ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde restoran işleten Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyesi 25 yaşındaki Mehmet Sırrı Sertel, kullandığı motosikletten düşüp öldü.



Kaza saat 05.30 sıralarında Kaş İlçesi Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Bezirgan Mahallesi yönünden Kalkan'a doğru gelen Mehmet Sırrı Sertel yönetimindeki 07 Y 1925 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki trafo kutusuna, ardından yere çarpan motobsikletten düşen Sertel, olay yerinde öldü. Başında kask olmayan Sertel'in cenazesi, Kaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Kalkan'da restoran işleten Sertel'in, aynı zamanda AKUT Kalkan biriminin üyesi olduğu belirtildi.



- Antalya