Muğla'nın Marmaris ilçesinde AKUT görevlileri dağda 10 gündür mahsur kalan 3 keçiyi kurtardı.
İlçeye bağlı Söğüt Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Şeref Karaca, 3 adet keçisini Sürtek mevkiindeki kayalıklardan 10 gün boyunca inmemesi üzerine AKUT ekiplerine haber verdi.5 kişilik akut ekibi yaklaşık 100 metrelik kayalık alana tırmanarak mahsur kalan 3 keçiye ulaştı.Kurulan ip sistemiyle keçi torbasına konulan 3 hayvan yaklaşaık 2 saatlik çalışmanın ardından güvenli bir şekilde kayalıklardan kurtarılarak sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi Şeref karaca akut ekiplerine teşekkür etti. - MUĞLA
Akut'tan Keçi Kurtarma Operasyonu
Muğla’nın Marmaris ilçesinde AKUT görevlileri dağda 10 gündür mahsur kalan 3 keçiyi kurtardı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde AKUT görevlileri dağda 10 gündür mahsur kalan 3 keçiyi kurtardı.