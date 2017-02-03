Akut'tan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'e Ziyaret

Eskişehir Arama Kurtarma Derneği (AKUT) yetkilileri Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’i makamında ziyaret etti.

Akut'tan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'e Ziyaret

Eskişehir Arama Kurtarma Derneği (AKUT) yetkilileri Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret etti.

Eskişehir Şube Sorumlusu Ahmet Acar, Eskişehir gönüllülerinden Mete Kızıl, Binnur Günister, Kadir Bozkurt, Anadolu Üniversitesi gönüllülerinden Ahmet Seyhan, Osman Altıntaş, Aleyna Öztürk, Osmangazi Üniversitesi gönüllülerinden Mustafa Kurtkapan ve Batuhan Araplı, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Müdür Dinç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AKUT gönüllülerine çalışmalarında başarılar diledi. Görüşme hatıra fotoğrafı çekildikten sonra sona erdi. - ESKİŞEHİR

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