Akut'tan Horoz Kurtarma Operasyonu

BODRUM'da su kuyusuna düşen horozu, AKUT ekipleri yaptıkları çalışmayla kurtardı.



Bodrum'un Bitez Mahallesi Mandalin Sokakta, su kuyusuna düşen Berrin Yavaş'a ait horoz için AKUT üyeleri seferber oldu. AKUT Bodrum Lideri Sadettin Uslu ile birlikte 7 kişilik ekip, 6 metre derinliğindeki kuyuya inerek horozu kurtardı. Horoz, sahibi Yavaş'a teslim edildi.



AKUT Bodrum Lideri Sadettin Uslu, "Bizin için insan da hayvan da her türlü canlı birdir. Bir ihbar geldiğinde anında ekiplerimizi hazırlayıp gerekli hazırlıkları yaparak operasyonu başlattık. Horoz kuyuya düştükten yaklaşık 5 saat sonra kurtarıldı ve sahibine teslim edildi" dedi.



- Muğla