AKUT KAR SPORLARI 2016-17 SEZONU A1 KAYAK LİGİNE HIZLI GİRİŞ YAPTI

PEGASUS Havayolları'nın ulaşım sponsorluğunda yarışan AKUT Spor Kulübü, İstanbul'dan 4,Ankara'dan 2 ve Kocaeli'den 1 sporcu olmak üzere, toplamda 7 sporcu ile bu yarışmalara katıldı.

Slalom disiplininde 2 gün ayrı ayrı çift inişli olarak yapılan yarışmalarda, AKUT kayakçıları, ilk gün, 3altın, 2 gümüş, ikinci gün 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak, toplamda 7 madalya ile A1 ligine hızlı bir başlangıç yaptılar.

Yarışmaların ilk gününde, AKUT Ankara U18 Erkekler sporcusu Kaan Şamgul, U18-U21-Büyükler kategorilerinin en genç sporcusu olmasına rağmen, çok etkileyici bir performans ile pist rekoru kıranve altın madalyaya uzanan sporcumuz ile beraber, kadın sporcular arasında da sporcumuz ÖzlemÇarıkçıoğlu pistin en iyi derecesini yaparak U21 kategorisinde altın madalya kazanmıştır. U18 Kadınlarda sporcumuz Pelin Tamer de, Özlem Çarkçıoğlu'nun ardından kadınlar genel klasmanda en iyi ikinci dereceyi yapmış, U18 kadınlar kategorisinde altın madalya kazanmıştır. U18 Kadınlar kategorisinde diğer başarılı sporcumuz Tayra Tunca, gümüş madalyaya uzanmıştır. U18 Erkekler kategorisinde, sponsor olduğumuz Erzurum'lu sporcumuz Kerem Timur da, gümüş madalya kazanmıştır.

Yarışmaların ikinci gününde de, Kaan Şamgul yine çok başarılı bir performans ile, U18 Erkeklerde ikinci altın madalyasını alırken, onu U21 kadınlar kategorisinde Özlem Çarıkçıoğlu günün ikinci altın madalyası ile izledi. U18 kadınlarda, Tayra Tunca, ikinci gümüş madalyasına uzandı.

Bu yarışlardan sonra ayrıca, 2017 Şubat ayında Erzurum'da yapılacak EYOWF (Gençlik Olimpik Kış Festivali Yarışları) ve önümüzdeki hafta yapılacak olan FIS PALANDÖKEN ve FIS SARIKAMIŞ kupalarında ülkemizi temsil edecek sporcuların da seçiminin yapıldığı elemelerden sonra Milli Takım seçimleri de yapıldı. Madalya sıralamasında en başa yerleşen AKUT Kar Sporları takımlarından, Milli Takım'a seçilen sporcularımız, Kaan Şamgul, Özlem Çarıkçıoğlu, Pelin Tamer, Tayra Tunca ve 2 sezon önce ABD'de kayak akademisine gönderdiğimiz Kaan Aytekin'e başarılar dileriz.

A1 LİGİ 1.GÜN

ALTIN – KAAN ŞAMGUL – U 18 ERKEK

ALTIN – ÖZLEM ÇARIKÖIOĞLU – U21 KADIN

ALTIN – PELİN TAMER – U 18 KADIN

GÜMÜŞ – TAYRA TUNCA – U18 KADIN

GÜMÜŞ – KEREM TİMUR – U18 ERKEK

A1 LİGİ 2. GÜN

ALTIN – KAAN ŞAMGUL – U 18 ERKEK

ALTIN – ÖZLEM ÇARIKÇIOĞLU – U21 KADIN

GÜMÜŞ – TAYRA TUNCA – U 18 KADIN