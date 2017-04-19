Akut Gaziantep Ekibi Sanko Okulları Deprem Sunumu Yaptı

Akut Gaziantep Ekibi tarafından, Özel Sanko Okulları öğrencilerine "Deprem" konulu bilgilendirme sunumu yapıldı.



Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen sunuma, okul yöneticileri, öğretmenler ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.



Akut Gaziantep Ekibinin gerçekleştirdiği sunumda Akut'un tarihçesi hakkında bilgi verilerek deprem öncesinde, deprem anında, deprem sonrasında yapılması ve yapılmaması gereken konular anlatıldı.



Özel Sanko Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sevim Karakaş, "Okulumuzda acil eylem planları oluşturularak gerekli önlemleri almış durumdayız. Ancak bu sunum hepimize yeni bilgiler kattı" dedi.



Sunum, Akut Gaziantep Ekibinin öğrencilerin sorularını yanıtlaması ve Karakaş'ın teşekkürlerini ileterek çiçek takdimiyle sona erdi. - GAZİANTEP