Akut Eskişehir Ekibi Dalış Eğitim Aldı

AKUT Eskişehir ekibi bir dalış eğitimini daha başarıyla tamamladı.



AKUT Eskişehir ekibi, yaz mevsiminde kent merkezinden geçen Porsuk Çayı ve çevre akarsu, kanal ve göletlerde meydana gelebilecek su kazaları ve boğulma vakalarına müdahale için varolan dalgıç sayısını ve dalış tecrübelerini artırmaya çalışıyor.



Bu amaçla Eskişehir ekibinden 6 gönüllü daha Bodrum Turkuaz Dive Center'in sponsorluğunda teorik ve pratik dalış eğitimi aldı, lisanslı dalgıçlar da tecrübelerini arttırdı.



Söz konusu eğitimle AKUT Eskişehir ekibi, bünyesindeki dalgıç sayısını 18'e çıkardı.