Akut Bodrum Ekibi Yeni Binasına Kavuştu

ARAMA kurtarma ve sosyal sorumluluk projeleriyle faaliyet gösteren AKUT Bodrum ekibinin yeni binası törenle hizmete açıldı. Yenilenen Kürşat Avcı Operasyon Merkezi kalabalık bir törenle hizmete açılırken, AKUT'un 13 Aralık'ta Yalıkavak Mahallesi'nda denizden kurtardığı Caretta Caretta, DEKAMER tarafından tedavi edildikten sonra günün anısına denize bırakıldı.



Bodrum Konacık Mahallesi'nde hizmet veren AKUT Bodrum ekibinin hizmet binası Kürşat Avcı Operasyon Merkezi yenilendi. 9 aylık bir çalışmanın ardından 600 bin TL'ye mal olan bina törenle hizmete açıldı. Açılışa Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, AKUT Onursal Başkanı Ali Nasuh Mahruki, AKUT Genel Başkanı AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Saydun Gökşin, AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, AKUT Bodrum ekibi gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. AKUT Bodrum ekibinin kendi imkanları ile hayata geçirdiği, Bodrum Belediyesi ve Çağdaş Holding'in ana sponsorluğunda, bağışçıların destekleri ile yapılan merkez, 3 dönüm alan içerisinde 282 m² kapalı; 315 m² yarı kapalı alan, 1 adet 80 kişilik eğitim salonu, 1 adet operasyon kriz merkezi odası, 1 adet 20 kişilik toplantı odası, 1 adet lojistik deposu, ip teknik arama kurtarma eğitimleri için 12 m yüksekliğinde tırmanma kulesi ile hizmet verecek. Açılışa katılan 40 bağışçıya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.



AKUT Bodrum Lider Sadettin Uslu, 9 aydır gece gündüz demeden çalışan, gönüllülere teşekkür ederek,"Önemli operasyon merkezini tamamladık. Kullanışlı, antrenman sahaları ile eğitime de yönelik olan bina, 600 bin TL'ye mal oldu. Birlik olunca yapılmayacak şey yok" dedi. AKUT Onursal Başkanı Ali Nasuh Mahruki, AKUT Genel Başkanı AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Saydun Gökşin ise, merkezin özellikleri bakımından Türkiye'deki AKUT merkezlerine de örnek bir tesis olduğunu ifade etti.



GÜNÜN ANISINA CARETTA CARETTA DENİZ BIRAKILDI



Açılışın ardından, AKUT Bodrum ekibi tarafından 13 Aralık 2016 tarihinde Yalıkavak'ta bulunan yaralı caretta caretta 4 aylık bir tedavinin ardından Bitez sahilinde denize bırakıldı. AKUT 13 adı verilen ve Dalyan'daki DEKAMER merkezinde tedavi tamamlanan caretta caretta doğal ortamına geri döndü. - Demir