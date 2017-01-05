Kocaeli'nin Gebze ilçesinde nakliyecilik yapan bir sürücüsü, 8 kere çalınan aküsünü hırsızlardan korumak için kamyonunun kasasında yatıyor.
Gebze'de nakliyecilik yapan Burhan Çakmak (30), 5 ay içinde 8 kez aracının aküsü çalınınca, çareyi kamyonunda yatmakta buldu.
Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilit takmasına rağmen hırsızların kilidi kırarak aküyü çaldıklarını söyledi.
Son 5 ay içerisinde hırsızların 8 aküsünü çaldıklarını, 8 bin lira zarar ettiğini belirten Çakmak, "9'uncu aküyü çaldırmamak için soğuk havaya rağmen, kamyonumun kasasında yatıp kalkıyorum. Hırsızlar yüzünden gerek maddi gerek manevi anlamda çöküntüye uğradım." diye konuştu.
Aküsünü Çaldırmamak İçin Kamyonda Yatıyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde nakliyecilik yapan bir sürücüsü, 8 kere çalınan aküsünü hırsızlardan korumak için kamyonunun kasasında yatıyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde nakliyecilik yapan bir sürücüsü, 8 kere çalınan aküsünü hırsızlardan korumak için kamyonunun kasasında yatıyor.
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