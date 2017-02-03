Akülü Aracının Şarjı Biten Engelliye Zabıta Yardımı

AMASYA'da akülü arabasının şarjı bitince yolda kalan engelli Mehmet Çat, zabıta ekibinin aracı ile gideceği yere götürüldü.



Engelli Mehmet Çat'ın Yeşilırmak kenarında akülü arabasının şarjı bitti. Soğuk havada yolda kalan Çat, yaklaşık yarım saat yolda bekledi. Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Cat'ın yanına giderek, kucaklarında kendi araçlarına taşıdı. Gitmek istediği Engelsiz Yaşam Parkı'na kadar götürülen Mehmet Çat, zabıta ekiplerine teşekkür etti. Zabıta Müdürü Adem Bayraktar da personelini kutladı.



- Amasya