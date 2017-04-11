Akülü Aracı Çalınan Ebru'ya, Büyükşehir'den Yeni Araç

KAYSERİ'de akülü aracı çalınan 13 yaşındaki Ebru Durmuş'a Büyükşehir Belediyesi, yeni bir akülü araç hediye etti.



Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan Durmuş ailesi, bir süre önce hırsızlık şoku yaşadı. Rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Ebru Durmuş'un engelli akülü aracı, çalındı. Ebru'nun aracı olmadığı için evinden çıkamaması ve yatağa mahkum olması üzerine anne ve babası, Büyükşehir Belediyesi'nden araç talebinde bulundu. Talebi öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in talimatı üzerine Ebru Durmuş için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yeni bir akülü araç alınarak aileye teslim edildi. Sosyal hizmetler ekibini büyük bir heyecanla karşılayan Ebru, yeni aracının mutluluğunu yaşadı.



Baba Ali Durmuş, kızına akülü araç verilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti. Anne Nadiye Durmuş da, akülü aracın kızının ayakları olduğunu belirtti. Akülü araçlarının çalınması nedeniyle kızının evden dışarı çıkamadığını ifade eden anne Durmuş, artık kızının üzüntüsünün sona erdiğini, yeni aracıyla dışarı çıkabileceğini kaydetti.



- Kayseri