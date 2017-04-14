Akü Hırsızları Yakalandı
Kahramanmaraş’ta araçlardan akü, iş yerlerinden dinamo çalan 3 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş'ta araçlardan akü, iş yerlerinden dinamo çalan 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, oto ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karışan 3 kişi yakalandı. Araçlardan akü, iş yerlerinden dinamo çaldıkları tespit edilen Bektaş K. (18), Fikret G. (20) ve M.Ç. (17) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Polis, çalıntı malzemeleri satın alan 2 kişi hakkında adli işlem yaptı. - KAHRAMANMARAŞ