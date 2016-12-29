Akü'de Görevli 10 Kişi Fetö'den Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) personelinden 10'u tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Aralık Salı günü, AKÜ'de görevli 15 personel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından operasyon başlatılmıştı. Operasyonda aralarında AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Erol ile birlikte AKÜ'de görevli personellerden oluşan 14 kişi ilk etapta gözaltına alınmıştı. Daha sonra 1 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarılınca sayı 15'e yükselmişti.



Prof. Dr. İbrahim Erol emniyetteki ilk ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 14 şahsın ise yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri belirtildi. Şahısların yapılan savcılık sorgusunun ardından mahkeme sevk edildiği ve 10'nun tutuklandığı, 4'nün ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR