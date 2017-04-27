Akü'de 3 Bin 42 Ünite Kan Bağışı Toplandı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Öğrenci Konseyi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası ile toplanan 3 bin 42 ünite kan için gala düzenlendi.



AKÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Okan Özdemir, Atatürk Kongre Merkezindeki galada yaptığı konuşmada, toplanan 3 bin 42 ünite kan bağışının önemli bir rakam olduğu için bunu galayla kutlamak istediklerini söyledi.



Kan bağışı kampanyasına AKÜ'deki çeşitli platformlar, kulüp toplulukları ve gönüllülerle 6 Mart'ta başladıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:



"Kampanya sırasında çok güzel dostluklar edindik. O kadar güzel birlik ve beraberlik oldu ki, AKÜ'deki 48 bin 600 kardeşimizin hepsi çok güzel işlere imza attı. Aynı güçte ve kuvvette daha mükemmel işlere imza atacağız. Bunu biliyorum. 24 Mart'ta etkinliğimizin son gününde 3 bin 42 adet kan bağışı toplamış olduk. Ben buradan bütün topluluk başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, gönüllü olarak bizlerin de yanında gece gündüz var olan kardeşlerimize, kan bağışında bulunan 3 bin 42 gönüldaşlarımıza ve öğrenci olmayıp da gelip bizlere destek olan tüm Afyonkarahisarlılara teşekkür ediyorum."



Afyonkarahisar Kızılay Şube Başkanı İsmail Danıştekin ise, AKÜ öğrencilerine kan bağışında bulundukları için teşekkür etti.



Galaya, Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Kubilay Akman ve öğrenciler katıldı.