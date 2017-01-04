Akü Bomba Gibi Patladı: 1 Yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde otomobile takılan akünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Pasinler ilçesine bağlı Ügümü Mahallesinde saat 07. 20 sıralarında meydana gelen olayda, oto elektrikçide çalışan E.K., aküleri şarja bağlayıp elektrik gelip gelmediğini kontrol etmek istediği sırada patlama meydana geldi. Adeta bomba gibi patlayan akü nedeniyle E. K., yaralandı, elektrik tamirhanesinde maddi hasar oluştu.



Yaralanan E. K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM