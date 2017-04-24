Aktürk: "Şebeke Yönetim Operatörleri ile Teknolojik Uygulamalarımızın Etkinliğini Artırıyoruz"

YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, şebeke yönetim operatörleri ile teknolojik uygulamaların etkinliğini artırdıklarını söyledi.



Uluslararası standartlarda hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için teknoloji yatırımlarına büyük önem veren YEDAŞ, mevcut alt yapıyı daha etkin kullanmak amacıyla Şebeke Yönetim Merkezleri (Dispatch Center) oluşturdu. SCADA, GIS, OSOS, SAP/PM, Smart Feeder üzerinden gelen verilerin değerlendirilerek arıza yaşanan bölgeye saha ekiplerinin hızlı yönlendirilmesi için şebeke yönetim operatörleri (dispatcher) ile hizmet vermeye başladı. Liderlik özelliklerine sahip, sahayı yakından tanıyan çalışanlardan oluşturulan ekibe, izleme sistemleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.



"Şebeke yönetim operatörleri ile teknolojik uygulamalarımızın etkinliğini artırıyoruz"



YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımıza dahil ettiğimiz teknolojik sistemlere ulaşan bilgileri ilişkilendirip etkin kullanarak müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefliyoruz. Bu nedenle her ilin saha arıza ekiplerinden, şebekeyi tanıyan, liderlik vasfı gelişmiş 50 çalışana, 4000 saat, SAP/PM, SCADA, GIS, OSOS, Smart Feeder kullanımı hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirdik. İzleme sistemlerimizden gelen verilerin, nitelikleri, entegre çalışma sistemleri hakkında detaylı bilgileri paylaştık. Simülasyon üzerinden örnek vakaları değerlendirdik. Nisan ayı itibariyle Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde 7/24 sürekli hizmet vermeye başlayan şebeke yönetim operatörleri (dispatcher) izleme sistemleri üzerinden ulaşan bilgileri anlık değerlendirerek arızayı tespit ediyor. İlgili lokasyonu harita üzerinden detaylı bir şekilde belirleyerek, en yakın ekibi, arızanın giderilmesi amacıyla bölgeye yönlendiriyor. Müşteri arıza bildirimlerinden bağımsız; izleme sistemlerinden, gerçek zamanlı ulaşan bilgiye dayanarak hızlı aksiyon alınması, hem müşteri memnuniyetini hem de operasyonel verimliliği beraberinde getiriyor" dedi. - SAMSUN