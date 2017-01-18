Aktürk: "Önceliğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği"

YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, "İş süreçlerimizde önceliğimiz olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli olarak iyileştirme ve geliştirmeler yapıyoruz" dedi.



Elektrik dağıtım sektöründe, mükemmellik, yenilikçilik, insan odaklılık, dayanışma ve işbirliğinin esas olduğu bir çalışma sistemi benimseyen YEDAŞ, 'Aklımda Fikrimde YEDAŞ' bireysel öneri sistemi uygulamasının, 'İş Sağlığı ve Güvenliği' konu konseptindeki 2. Çalışan Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Genel Müdür Rıdvan Aktürk'ün liderliğinde yapılan toplantıda, çalışanlar tarafından sunulan öneriler değerlendirilmekle birlikte başarı ve sürdürülebilir iyileştirmenin insanla mümkün ve anlamlı olduğu; çalışanların kişisel gelişimleriyle kurumlarını da ileri taşıyabileceklerinin önemi vurgulandı.



Genel Müdürlük ve İl Koordinatörlüklerine bağlı farklı birimlerde çalışanların sunduğu öneriler, YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk ve kurul üyeleri tarafından değerlendirildi. Aktürk, "İş süreçlerimizde önceliğimiz olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli olarak iyileştirme ve geliştirmeler yapıyoruz. Bu doğrultuda bireysel öneri sistemi üzerinden çalışanlarımızın da fikirlerini aldık. 60 farklı çalışandan gelen 118 kıymetli öneriyi her açıdan hassasiyetle değerlendirdik. İş sağlığı ve güvenliği açısından faydalı olacak pek çok önerinin paylaşılmış olması, çalışanlarımızın bu konudaki hassasiyeti bizleri mutlu etti. Öneri sunan tüm çalışanlarımıza, şirket süreçlerini sahiplendikleri için teşekkür ediyoruz. Kabul edilen önerileri, sağlam temelli planlamalar doğrultusunda uygulamaya başlayacağız. Öneri sahipleri de projelerimize dahil edilecek. Burada esas olan önerinin kabul edilmesiyle birlikte tüm lokasyonlarımızda standart olarak uygulanarak sürekli iyileştirilmesidir" diye konuştu.



Aktürk ayrıca 3. dönem öneri başlığının çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olduğunu ifade ederek, sisteme yapılan katkıların çok değerli olduğunu ve önemsendiğini vurguladı.



"Aklımda Fikrimde YEDAŞ" İş Sağlığı ve Güvenliği başlığı altında önerisi kabul edilen çalışanlara, önümüzdeki günlerde YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk tarafından teşekkür belgeleri takdim edilecek. Ayrıca çeşitli ödüllerden oluşacak ödül kategorileri çalışanların seçimine sunularak sisteme katkı sağlayan çalışanlara farklı ödüller verilecek. - SAMSUN