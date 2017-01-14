(Aktüel Görüntüyle) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'da Törene Katıldı





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü'nde Yeni Hizmet Binalarının Açılışını gerçekleştirdi. Bu binalardan biri de Kuyumcukent'teki, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının da yer aldığı Kuyumcukent yerleşkesiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Borsa İstanbul'un İstinye'deki Merkez Binasındaki törende, Telekonferans yoluyla Kuyumcukent'teki merkezin açılışı gerçekleştirdi. Tarabya Köşkü'nden İstinye'deki Borsa İstanbul Binasına saat 14: 15'de gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ tarafından kapıda karşılandı. Kuran-ı Kerim okunarak başlayan törende 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında Borsa İstanbul'da yaşananların anlatıldığı kısa bir film gösterildi.



SAKLAMA KAPASİTESİ 1600 TONA ÇIKTI



Açılışta bir konuşma yapan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, borsanın şirketleşerek büyüm bir finansal süpermarkete dönüştüğünü söyledi. Karadağ, "Bugün Borsa İstanbul Yerleşkemize entegre olarak inşa edilen Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul binalarının açılışını gerçekleştirerek, Borsa İstanbul olarak iş modelimizi tamamlamış oluyoruz" diye konuştu. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü'nün Kuyumcukent'teki yeni binasına taşındığını ve onun da açılışının aynı anda gerçekleştireceklerini söyleyen Karadağ,"100 ton olan saklama kapasitemiz 1600 tona çıkacak" dedi.



Karadağ, altın saklamasında küresel bir merkez haline dönüşmeyi hedeflediklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İslam ülkeleri arasında kurulması teklif edilen altın borsası projesinin fiziki alt yapısının da bu yeni bina ile tamamlanmış olacağını sözlerine ekledi.



Görüntü Dökümü:



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Törenden detaylar



İstanbul Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın konuşması



Açılışların gerçekleştirilmesi



14.01.2017 - 16.25 Haber Kodu : 170114121