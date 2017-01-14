Aktüel Görüntü) Şişli Etfal'de Yangın (3)

Hasta yakınlarına bilgi veren hastane görevlisi, "Yangının kontrol altına alındığı ve doğum ünitesindeki çocukların



sağlıklarının iyi olduğunu" belirtti.



Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN /İSTANBUL,



Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Servisi Yeni Doğan Ünitesi'nde yangın çıktı.



Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği hastanede güvenlik önlemleri alındı, hastane içindeki oksijen tüpleri bina dışına çıkarıldı. Hastanenin 1. katında bulunan Yeni Doğan Servisi tahliye edilirken yangın sırasında yaralanan ve dumandan etkilenenlerin olmadığı belirtildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise hastanenin çocuk bölümünde jenaratör kaynaklı bir yangın çıktığı, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldüğü, duman tahliyesinin devam ettiği belirtildi.



ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ



Hasta yakınlarına bilgi veren hastane görevlisi, "Yangının kontrol altına alındığı ve doğum ünitesindeki çocukların



sağlıklarının iyi olduğunu" belirtti.