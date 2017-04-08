(Aktüel Görüntü ) Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Konuştu

(Aktüel Görüntü ) Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Konuştu

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip, Yenikapı, Aktüel, R.T.E
sponsored ads