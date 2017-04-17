Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Türbesi'nde Kuran Okudu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la birlikte Fatih'te bulunan Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti.

Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Türbesi'nde Kuran Okudu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la birlikte Fatih'te bulunan Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti. Erdoğan, Yavuz Selim Camii içindeki türbede Kuran-ı Kerim okudu. ardından dua edildi.

BİRLİKTE ÖRTÜYÜ KALDIRDILAR

Duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, restorasyonu tamamlanan türbe üzerindeki kaftanın örtüsünü birlikte kaldırdı. - İstanbul

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>