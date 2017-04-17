Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Türbesi'nde Kuran Okudu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la birlikte Fatih'te bulunan Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la birlikte Fatih'te bulunan Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti. Erdoğan, Yavuz Selim Camii içindeki türbede Kuran-ı Kerim okudu. ardından dua edildi.
BİRLİKTE ÖRTÜYÜ KALDIRDILAR
Duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, restorasyonu tamamlanan türbe üzerindeki kaftanın örtüsünü birlikte kaldırdı. - İstanbul