Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neden Halkla Birlikte Olmadın" (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninin ardından Balıkesir Valiliği'ni ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninin ardından Balıkesir Valiliği'ni ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Valilik'te polis mangasıyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Ersin Yazıcı ile bir süre görüştü. Erdoğan, Valilik çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayarak Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Belediye önünde toplanan vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur'la görüşmesinin ardından kentten ayrıldı. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da belediyedeki ziyarette hazır bulundu. Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi, Teknik Direktör Can Cangök ve kaptan Burak Çalık da Erdoğan'a, açılışlar öncesi kırmızı-beyazlı forma ve atkı hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir ziyaretinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. - Yıldırım