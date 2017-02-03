Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de (9)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım bedeli 1 milyar 100 milyon lira olan aralarında Mersin Şehir Hastanesi'nin de olduğu 19 eserin açılışını yaptıklarını söyledi. Şehir Hastanelerinin ülkede yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Erdoğan, "Dertli olduğum, aşık olduğum mutlaka gerçekleştirmemiz gereken bir projeden bahsediyorum. Bu yola çıktığımız zaman, partimizi kurduğumuz zaman belediye başkanlığım döneminde dünyayı dolaşırken edindiğim bir proje. Ülkemize ne zaman kazandıracağız diye arkadaşlarımla hep hasbihal yapardık. Mersin'de bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyiz. Yozgat Şehir Hastanemiz fiilen hizmete girmiştir. Resmi açılışını ayrıca gidip gerçekleştireceğiz. Kısa bir süre içinde Isparta Şehir Hastanesi'ni açacağız. Sözleşmesi imzalanmış 21 hastanenin 3'ü 2 ay gibi kısa sürede açılacak. Sırada Adana, Kayseri, Ankara ve Manisa Şehir hastaneleri var. İçinde modern bakımı göreceksiniz. ve burada insan olduğunuzu hatırlayacaksınız. Devletim bana sahip çıkıyor diyeceksiniz. 5 yıldızlı konforda. 232 bin metrekare alan içinde 375 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir tesis. 33 metrekarelik içinde banyosu tuvaleti olan hasta yatağı, refakatçi kanepesi, televizyonu, buzdolabı ve tıbbi cihazları olan 502 tek kişilik odalar var" dedi.



'SAĞLAM GİDER, SAKAT ÇIKARSINIZ'



Türkiye'de 30 yıl önceki günlerin hatırlanmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



"Ana muhalefetin başındaki zatın Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında olduğu günleri hatırlayın. Sağlıklı gidersiniz hastaneden ne yazık ki sakat çıkarsınız, o günleri hatırlayın. Ne banyo, ne tuvalet, bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Çünkü bunların zihniyeti kirli. İşte buyurun hastane mi görmek istiyorsunuz. Gelin Mersin Şehir Hastanesi'ni görün. Git Yozgat'a onu gör. 81 vilayete git hepsini gör. 40 metrekarelik 252 çift kişilik oda, 65 metrekarelik 21 süit oda olmak üzere modern bir proje, toplam 1300 yatak var. 230 poliklinik olacak. Öyle kuyruklarda beklemeyeceksiniz. Kuyrukçu sisteme son veren hastanedir. Yaşı 40'ın üzerinde olanlar eski Türkiye'nin o dönemki hastanelerin kıt imkanlarını çok iyi bilir. Soruyorum, o sisteme evet mi, hayır mı? Bu sisteme evet mi, hayır mı? Olay bu kadar basit. Hey gidi günler, hastane bulsanız, doktor bulamazdınız. Doktor bulsanız, cihaz bulamazdınız. Doktor 5 ilaç yazsa, 3'ü var 2'si yok. Bırakın tedavi olmayı sağlıklı gidersiniz, hasta çıkarsınız."



NİSAN'DA SANDIK GELİYOR



Son 200 yılın çalkantılar ve kayıplarla geçtiğini belirten Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:



"Bedel ödeyen hep millet olmuştur. Onlarca ülkenin olduğu coğrafyayı kaybederken bedel ödendi. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda bedel ödendi. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu emekleme döneminde hep bedel ödedik. Siyasi, ekonomik krizlerle, sosyal çalkantılar yüzünden bedel ödedik. Bedel ödeye ödeye bir gerçeği gördük. Milletin hiçe sayıldığı, horlandığı dönemde hep hüsrana uğradık. 60'lı, 70'li yıllara baktığımızda bu hakikati tüm çıplaklığıyla görebiliriz. Rahmetli Menderes ile arkadaşlarının ülkemizi getirdiği yere bakın, 60 darbesinden sonra ülkemizin kendini bulduğu yere bakın. Bizi böldüler, parçaladılar. 1980 darbesinin Türkiye'ye olan maliyetini hale ödüyoruz. Biz bu sıkıntılarla defalarca karşılaştık. Ülkenin seçilmiş hükümetini, seçilmiş başbakanını, seçilmiş milletvekillerini hiçe sayarak kendi çıkarlarını dayatmak isteyenlere karşı yıllarca mücadele ettik. 2007 yılındaki 367 garabetini ortaya sürenlerin kimler olduğunu biliyorsunuz. Ülkenin meşru hükümetini devirmek isteyenleri biliyorsunuz değil mi? Başaramayınca 17-25 Aralık FETÖ'yü devreye sokup emniyet yargı darbesi yapmak istediler, ama başaramadılar. Bölücü terör örgütünü sahaya sürdüler. Pennsylvania ile Kandil'i birleştirip çukur söylemlerine başladılar. Ülkeyi ateşe, kana boğmaya çalıştılar. Ama tüm bu süreçte milletimiz duruma el koydu, oyunlarını bozdular. 15 Temmuz'da ihanet şebekesi gökten F-16'larla yağdırdılar. Tanklarla, toplarla, modern silahlarla yağdırdılar. Ama başaramadılar. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İşte bu dört temel direkle yürüyeceğiz. Bu temel direk sarsılmayacak. Birbirimizi Allah için seveceğiz."



Anayasa değişikliğine de değinen Erdoğan, "Evet Nisan ayında sandık geliyor. Nisan ayında sandık geldiğinde, sandıkta evet demeye hazır mıyız? Durmak yola devam"dedi. Erdoğan konuşmasının ardından beraberindeki Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlarla birlikte hastanenin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan ve Yıldırım ile bakanlar ardından hastaneye gezdi.