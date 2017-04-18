Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Başbakan Yardımcısı Yandog'u Kabul Etti

Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Başbakan Yardımcısı Yandog'u Kabul Etti

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