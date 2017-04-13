Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkan Erdoğan: Türkiye'ye İhanet Eden Taş Kesilir (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ONLARA ORALARDA DEVLET KURDURMAYIZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitingindeki konuşmasında Türkiye'nin içeride ve dışarıda bir çok tehditle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Biz Suriye Cerablus'a girdik, niye? Orada DEAŞ ve PYD vardı. Onları silip süpürmemiz lazımdı. Zira Gaziantep'te 53 kardeşimiz şehit edildi. Artık duramazdık. Gittik gördük ziyaret ettik, hemen döndük kararımızı verdik. Artık dedik bu operasyonu yapacağız. Özgür Suriye Ordusu ile beraber girdik. ve DEAŞ'ı Cerablus'tan sildik attık. Oraya oranın halkını yerleştirdik. Bir taraftar da El Rai'ye girdik. El Rai'den de DEAŞ'ı attık. Ama durmadık. Dabık'a girdik. Oradan da DEAŞ'ı attık. Baktık yetmiyor. DEAŞ devam ediyor. Nerede DEAŞ El Bab, oraya da ineceğiz dedik. ve El Bab'a indik. Alman biraz uzun sürdü, çünkü önemli bir merkezdi. Orayı da temizledik. Şu anda El Bab'da da kendi halkı var. Şimdi Münbiç'i konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu soruyor 'Ne işin var orada' diyor. Ne işimizin olduğunu öğreneceksin biraz sabret. Siyaseti öğrendikten sonra bunu öğreneceksin ama çok geç olacak" dedi.



Türkiye'nin kimsenin toprağında gözünün olmadığını, ancak mağdurun, mazlumun toprağını da kendilerine teslim edeceklerini belirten Erdoğan, "Çünkü buradan bize bir tehdit var. Bu tehdidi de ortadan kaldıracağız. Onun için de şu anda gerek koalisyon güçleri, gerek Rusya, hepsi ile görüşmelerimiz devam ediyor ve bu görüşmelerle birlikte bir taraftan da yolumuza devam ediyoruz. Ne PYD'yi ne YPG'yi sınırlarımızda asla barındırmayız. Bazıları soruyor 'Devlet kuracaklar mı? Haşa. Onlara oralarda devlet kurdurmayız. Dünya alem bilsin. Dünyada ve bölgemizde yeniden yapılanma sancılarının yaşandığı bir dönemde gözlerini ülkemize dikenler, karşılarında 80 milyon vatandaşımızı en başta da Karadenizlileri bulacak" diye konuştu.



BUNLARIN DÜNYASINDA DAYANIŞMA YOK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Yeşilköy Havalimanı'na indiğini, üzerinden F-16'lar, helikopterler geçtiğini dile getirerek, "Havalimanında değerlendirme yapıyoruz, oradan bir tane vatandaşımız dedi ki 'Cumhurbaşkanım az önce VIP'ten Kılıçdaroğlu geçti'. Tabi biz ne oldu ne bitti bilmiyoruz. İnanın o şekilde bir durumun olduğunu bilseydim bakışım daha farklı olurdu. Kendisini Yenikapı'ya davet ettim. Önce bana olumsuz cevap verdi. Fakat heralde daha sonra çok baskı yedi dayanamadı bu baskılara ve Cuma günü bize katılabileceğini bildirdiler. 7 Ağustos'da yaptığı konuşmayı araştırın, inceleyin, dinleyin, aradan bir hafta 10 gün geçti Yenikapı ruhunu eleştirmeye başladı. Çünkü bunun dünyasında birlik beraberlik dayanışma yok. Yenikapı ruhuna bizler Sayın Binali Yıldırm, Sayın Bahçeli hep birlikte elele verdik, bu yola yürüdük, yürüyoruz" diye konuştu.



DEVLET YÖNETMEKTEN HABERİN YOK



Kendisini dinleyenlere '18 maddeyi biliyorsunuz değil mi' diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama birileri hala bilmiyor. Birileri hala lokantaları, muhtarlıkları kapatmaktan bahsediyor. Çıkmış utanmadan sıkılmadan başkan 50 tane, 500 tane bin 500 tane başkan yardımcısı atayacak diyor. Ey Kılıçdaroğlu, biz başbakan olduğumuz zaman 36 bakan vardı, bunu 25'e indirdik, biz devlet nasıl yönetilir bunu biliriz. Ama senin bunlardan haberin yok. Denize döndüğünüz zaman bir şey görürsünüz. Göreve geldiğimizde şu Samsun-Sarp sahil yolunun yüzde 35'i bitmişti, biz geldik sahil yolunu bitirdik. Biz buyuz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gelin bu birliğinizi bozmayın ve Batı'ya güzel bir cevap verin. Bakın bu gün Batı'nın bütün dergilerinde, gazetelerinde bu kardeşinize yine hepsi büyük bir saldırının içerisinde ama Türkçe'yi de bu arada öğrendiler, bayağı gelişme var. İsviçre Parlamento binasının önünde olanları biliyorsunuz. Bunlar Hayırcı, bunlara gereken cevabı Türkiye'den vermemiz gerekmiyor mu. Onun için Pazar günü akşam çok önemli. İnşallah Avrupa Pazar akşamı sesimizi duyacak. O zaman zaten bu ülke pek uğraşılacak bir ülke değil diyecekler. 16 Nisan'da inşallah alınacak bu neticeden sonra Türkiye eski Türkiye değilmiş bunu onlara göstereceğiz. Şu anda dinliyorlar hiç merak etmeyin. Bu muhteşem kalabalığı zaten izliyorlar şu anda. Dün Erzurumdaydım muhteşem bir katılım. Bir gün önce Şanlıurfadaydım, İzmir öyle, İstanbul öyle. Bunların hepsini izliyorlar. Ne söylediklerimizi de görüyorlar" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle Ordu Valiliğine gitti. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada uluslararası şampiyonalarda çeşitli branşlarda dereceye giren Ordulu sporcuları altınla ödüllendirdi. Vali İrfan Balkanlıoğlu'ndan kentle ilgili brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'a gitmek üzere kentten ayrıldı.