Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkan Erdoğan: Türkiye'ye İhanet Eden Taş Kesilir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da yaptığı konuşmada,"Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir taş. Türk Milleti'ne ihanet eden taş kesilir taş. 16 Nisan'da bu halkın ahını alanlar yine taş kesilecekler ve sandığa gömülecekler hiç endişeniz olmasın" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Evet Platformu Ordu Buluşması programına katıldı. Burada sağanak yağmur altında gerçekleştirilen programda vatandaşlara yağmurluk dağıtıldı. Miting alanın çevresi Türk Bayrakları ve afişlerle donatıldı. Konuşma yapmak üzere hazırlanan platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak vatandaşları selamladı.



EZE EZE GELELİM



Pazar güntü herkesi sandık başına gitmeye çağıran Erdoğan, "7 Haziran'da ülkemizin zayıf düştüğünü sanıp, sırtlanlar gibi saldırdılar. Milletimizden aldığımız destek ve yetkilerimizle duruma el koyduk ve ülkemizi yeniden seçime götürdük. Yeniden istikrar sağlandı. 15 Temmuz'da tarihimizin en ağır ihaneti ile karşılaştık. Ordu'nun terörle mücadelede 17 şehidi var. Dün İstanbul'da şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikteydim. Onların güçlü duruşunu gördükçe güvenim arttı. Sakın ha benim bir oyumdan ne olacak demeyin. Pazar günü herkes sandığa. Nerede akrabanız varsa arayacaksınız. Oylarını kullandılar mı soracaksın ki eze eze gelelim. Batı'ya cevap olacak tamam mı? Unutmayın bir komutan vatanı kurtarır, bir oyda yeri geldiğinde ülkenin geleceğini belirler. Onun için 16 Nisan'da tek bir oyun bile ziyan olmasına izin vermeyin" dedi.



MİLLETİN HUZURUNU KAÇIRAMAYACAKLAR



Çok büyük bir terör mücadelesi verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 ayda 11 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Şu Ordu'nun dağlarında, Giresun'un dağlarında teröristlerin buralara sızma planlarını biliyorsunuz değil mi? Bunların belini kıracağız. Bunları gömüyoruz, gömeceğiz. O açtıkları çukurları Güneydoğu Anadolu bölgesinde gömdük gömüyoruz. Çünkü bu milletin huzurunu kaçıramayacaklar. Bu milleti, bu ümmeti bölemeyecekler. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Onun için bunların üzerine gitmek ve Pazar günü bunun için oyumuzu kullanıyoruz. Sadece terör örgütleriyle değil son yıllarda ekonomide de içerden ve dışarıdan ayağımıza pek çok çelme takıldı. Bu çok yönlü saldırılar karşısında en iyi savunma hücumdur anlayışıyla kabuğumuza çekilmek yerine sahaya girmeye karar verdik. Terör örgütlerini ülkemizden kazımak için, her alanda büyük bir mücadele başlattık. Hem FETÖ'yü, hem PKK'yı hem DHKPC'yi hedef alan bu mücadelede açıkçası kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bakmayacağız. Çünkü mesele şu veya bu şahsın meselesi değildir, mesele ülkenin ve milletin bekası meselesidir. Bu süreçte atılan her adım hukuk içinde atılmıştır. ve bundan sonrada hukuk içinde atılmaya devam edecektir" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer taraftan ülkemize yönelik terör kuşatmasının merkezi haline gelen Suriye'de de önemli bir operasyon başlattık. Fırat Kalkanı Harekatı, Kurtuluş Savaşımızdan beri Kıbrıs'tan sonra ikinci defa hakkımızı, hukukumuzu kendi gücümüzle kendi askerimizle aradığımız bir operasyondur. Artık sahada olan Türkiye masaya çok daha güçlü şekilde oturma imkanına sahiptir. Hani hep sorup duruyorlar ya ana muhalefetin başındaki zat da önce diyor ki 'Niye gitmiyorsun gidin', daha sonra da 'Orada ne işiniz vardı' diyor. Akşam başka sabah başka. Bir yalan makinası. 16 Nisan'dan sonra ne olacak? diye sorup diyorlar ya. 16 Nisan'dan sonra Türkiye terör örgütlerine karşı ve onları kullanan güçlere karşı çok daha kararlı bir şekilde çıkabilecek. Evet mi? Türkiye artık 7 Haziran'daki gibi belirsizlik dönemlerini yaşamayacaktır" dedi.



Bu ülkenin bu milletin ahını alanların iflah olmasının mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir taş. Türk Milleti'ne ihanet eden taş kesilir taş. 16 Nisan'da bu halkın ahını alanlar, yine taş kesilecekler ve sandığa gömülecekler hiç endişeniz olmasın" diye konuştu. - Ordu