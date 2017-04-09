Aktüel Görüntü) Çavuşoğlu: Rusya ile Abd, Ypg'yi Kaptırmamak İçin Rekabet Ediyor

'BU HAFTA İÇİNDE YÜZDE 60'I GEÇECEK'



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Nisan referandum u ile ilgili anket çalışmaları olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Yüzde 56, 58 ve 60'a yakın evet çıkan anket sonuçları var. Bu hafta içinde yüzde 60'ı geçecek. Ben daha önce tahmini söylemiştim, yüzde 63. Antalya'da da yüzde 60 üzerinde 'evet' çıkacağını düşünüyorum" dedi. Gezi olayları, darbe girişimlerinin tesadüfü değil planlı olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Terör örgütleri 16 Nisan'da hayır için çalışıyor. Millet bunu çok iyi görüyor. Millet hainlere son darbeyi 16 Nisan'da indirecek" dedi.



SAVUNMA SİSTEMİ



ABD'nin Suriye üssüne yönelik kullandığı Tomahawk füzelerini değerlendiren Çavuşoğlu, "ABD bu füzeleri kullanırken Rusya karşılık vermek istedi mi istemedi mi? Bu ciddi bir şey, iki ülke arasında savaş nedeni. Buradaki müdahale Suriye'nin üssüne yönelikti" dedi. Türkiye'nin hava savunma sistemi konusunda henüz yeterli olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Kendi teknolojimiz yok. Suriye sınırında tehdit oluşunca bazı ülkeler bataryalarını getirip koydu. Bazı ülkeler geri çekti. NATO'nun görevi, tüm müttefiklerini havadan ve karadan korumak. NATO'nun aldığı tedbirler bakımından daha eksiklikler var. Böyle bir durumda Türkiye kendi açığını kapatmak zorunda. NATO hava savunma sistemi konusunda Türkiye ile işbirliği yapmak istemiyorsa Türkiye kendi kapasitesini güçlendirmek ister. Biz bunu bir yerden almak durumundayız. NATO ülkelerinin bu konuda bizi eleştirmeye hakkı yoktur."



TURİSTLER GELMEYE DEVAM EDİYOR



Bakan Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin yer yer turist göndermeyeceğine yönelik açıklamalar yaptığını belirterek, "Bazen tehditlerde bulunuyor ve algı operasyonu yapıyorlar. Son 10 günde Avrupa'dan birçok insanla Antalya'da konuştum. O turistler 'bu açıklamalar bizi bağlamaz' diyor. Avrupa önemli bir destinasyon ve turist sayısını artırmak için çalışmamız lazım" diye konuştu.



Toplantının ardından Bakan Çavuşoğlu, doğum günü olan bir gazeteciyle birlikte pasta kestikten sonra referandum çalışması için Alanya kent merkezinden uzak köylere geçti.