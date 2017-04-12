Aktüel Görüntü) Başbakan Yıldırım, İzmir'de Hemşehri Dernekleriyle Bir Araya Geldi

Aktüel Görüntü) Başbakan Yıldırım, İzmir'de Hemşehri Dernekleriyle Bir Araya Geldi

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Aktüel, İzmir
sponsored ads