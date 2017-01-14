Aktüel Görüntü) Başbakan Yıldırım 2. Abdulhamit Han'ı Anma" Proğramında Konuştu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, partisinin AK Parti Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Abdülhamid Han'ı anma programına katıldı.



"İŞTE O ABDÜLHAMİD'TEN 15 TEMMUZ'DA ASKER ELBİSESİ GİYEN ALÇAK FETÖ'CULAR"



Abdülhamid'in hayatına ilişkin Yıldırım, "Kendisine yapılmaya çalışılan suikastlere rağmen Osmanlı'nın temeline dinamit koymaya çalışan düşmanlar ile işbirliğine rağmen hiçbir vatan evladını cezalandırmamış, Abdülhamid'e darbe yapmaya çalışan darbecilere karşı sultanım 'niye orduya emir vermiyorsunuz' diyenlere ben Müslümanların kendi askerlerimizin birbirine ateş açmasına asla müsaade etmem diyerek harekat ordusunu durdurmuştur. İşte o Abdülhamid'ten 15 Temmuz'da asker elbisesi giyen alçak FETÖ'cüler bu memleketin evlatlarına, tankı, topu, mermileri ile ateş etmekten geri kalmamışladır. Abdülhamid'in vatan, insan sevgisi ile bu alçak FETÖ'cülerin yaptıkları arasındaki fark budur. Bu alçaklar halkın gücünü düşünmedi" diye konuştu.



"KOMŞULARIMIZDA MAALESEF BASİRETSİZ, ÇAPSIZ YÖNETİCİLER YÜZÜNDEN MİLYONLARCA İNSANIN YERLERİNDEN OLDU"



Dış politikaya ilişkin de konuşan Başbakan Yıldırım, "Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Etrafımızda ateş çemberi var. Komşularımızda maalesef basiretsiz, çapsız yöneticiler yüzünden, bölgemizde maalesef 6 yıldır devam eden istikrarsızlık, iç savaş, milyonlarca insanın yerlerinden, yurtlarından olmasına sebep oldu. 3 milyon kardeşimizi, Suriyeliyi, Iraklıyı bağrımıza bastık, ekmeğimizi bölüştük, evimizi açtık. Herkes şunu bilmelidir, ekmeğimizi böleriz ama bu vatanı böldürtmeyiz. Suriye'de akan kanı durdurduk. Kalıcı barışı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



"FETÖ'CÜ, DEAŞ, BİLİMUM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DE TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"



Konuşması sırasında sık sık sesi kısılsa konuşmasını sürdüren Yıldırım, "İnşallah bugün başımızı ağrıtan, enerjimizi azaltan, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine zarar vermeye çalışan bu bölücü terör örgütünü, FETÖ'cü terör örgütünü, DEAŞ terör örgütünü, bilumum terör örgütlerini de Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız" dedi.



"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ, DARBECİLERİN SONUNU GETİRECEK"



Anayasa değişikliğine ilişkin ise Yıldırım, "Bakın, yakın tarihimizde 27 Mayıs var, 12 Mart var, 12 Eylül var, 28 Şubat var. Bütün bunlarda millet iradesi maalesef yok edildi, darbeciler kazandı. Ama AK Parti iktidara geldi, 27 Nisan, 17 Aralık, 15 Temmuz, 3 darbe girişiminde de darbeciler kaybetti, millet kazandı. Siz kazandınız. Şimdi 'Anayasa değişikliği ne getirecek'diyorlar. Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek. Anayasa değişikliği meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak. Bu anayasa değişikliğiyle artık 367 saçmalıkları olmayacak. Bu anayasa değişikliğiyle artık cuntacılar iş başına gelme hevesi içerisinde olmayacak" ifadelerini kullandı.



"HALKIN VE HAKKIN RIZASI DIŞINDA HİÇBİR ŞEYE BOYUN EĞMEDİK"



Yıldırım, "Halkın ve hakkın rızası dışında hiçbir şeye boyun eğmedik. Siyasi ve ekonomik açıdan Türkiye'nin geleceğin gerçeklerini yakalaması için hak ettiği hizmetleri yaparak bugünlere geldik. Gelecek Türkiye vizyonu adına taleplerinizi seslendirmeye, dile getirmeye daima devam edin yılmayın. Her zaman yanınızdayız" diye konuştu.



"ABDÜLHAMİD'İ TAHTAN İNDİRENLERİN KARŞILAŞTIKLARI O VAHİM MANZARA"



Başbakan Binali Yıldırım, "Abdülhamid'i tahtan indirenlerin karşılaştıkları o vahim manzara karşısında ne diyorlar; 'divane sen değil meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil, edepsizmişiz.' İşte Abdülhamid'in ecdadı, torunları burada" şeklinde konuştu.