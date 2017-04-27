Aktüel Görüntü) Askeri Gemi Beykoz'a Kıyıya Yanaştı (1)

Özgür EREN - İSTANBUL DHAKaradeniz'deki çalışmalara katılan askeri gemiler döndü.

Aktüel Görüntü) Askeri Gemi Beykoz'a Kıyıya Yanaştı (1)

Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Karadeniz'deki çalışmalara katılan askeri gemiler döndü. Gemiler Beykoz'a yanaştı.

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