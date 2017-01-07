Tatavla Tiyatro, Tolga Yeter'in yönetmenliğini yaptığı, ödüllü oyuncu Eraslan Sağlam'ın oynadığı Raymund FitzSimons'in tek kişilik ünlü oyunu "Aktör Kean", ocak ayında bir kez daha seyirciyle buluşturuyor.



"Aktör Kean", İngiliz sahnesinin hükümdarı haline gelen, taşkınlıkları İngiltere'de olduğu kadar Amerika'da da dillere destan olan, büyük romantik oyuncuların birincisi, Shakespeare'in eşsiz yorumcusu Edmund Kean'in yaşamını anlatıyor. Londra'da ilk kez 1814 yılında Drury Lane Tiyatrosu'nda sahneye çıkan ve oyunculuğundaki yalın gerçek, tutku ve ateşle eleştirmenleri şaşkına çeviren Edmund Kean, ilk yıllarda çektiği yoksulluk kendisine sanatında belli bir disiplin sağlasa da, üne kavuşur kavuşmaz, hızla baş aşağı gitmeye başladı. Büyüklük hastalığı sınır tanımayan, perde aralarında soyunma odasına gelen fahişeler işini bitirmeden, perdenin açılmasına izin vermeyen Kean, sahnelerin tek egemeni olarak kalmaya kararlıydı. Ancak durumunu koruyabilmek için kusursuz oynamaya, kendini aşmaya gücü kalmayan Edmund Kean, Drury Lane'de bir korku ve dehşet dönemi başlattı, yanında alkış alan oyuncu hemen kovuluyordu, eksen karakteri Kean olmayan hiçbir yeni tragedyanın oynanma şansı yoktu. Çok fazla yükseldiği için düşmesi de baş döndürücü olan Edmund Kean, 45 yaşında öldüğünde, bela okuyanı, tiksineni çoktu; fakat ondaki ölümsüzlük havasını sezenler, böyle bir sanatçıyı görecek kadar yaşadıklarına şükredenler de vardı.



İlk 2014'te seyirciyle buluşan "Aktör Kean" oyunundaki performansıyla Eraslan Sağlam, "Kültür Vakfı En İyi Erkek Ödülü", "Lisons Başarı Ödülü", "Dileklerarası En İyi Tek Kişilik Oyun Ödülü"lerinin sahibi oldu.