Aktiffelsefe Konuşmaları Vı : Etkili İletişim

İçinde bulunduğumuz "iletişim" çağında, "ne" söylediğimiz kadar "nasıl" söylediğimiz de çok önemli. İletişimdeki tüm enstrümanlarımızı etkin bir şekilde kullanmak; hem anlaşılırlığımızı hem de prestijimizi arttırır. Konferans, bu enstrümanlar hakkında bilgi verme amacı taşır.



Konuşmacı: Banu Çakır



Tarih: 24 Ocak 2017 Salı – 19: 30



Konferans süresi: 1 Saat



Kontenjan: 90 Kişi



Katılım Bedeli: Ücretsiz ve herkese açıktır.



İletişim İçin: 0224 265 11 84



Yer: Aktiffelsefe Bursa Şubesi – Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 Nilüfer / BURSA (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası)



EĞİTMEN HAKKINDA:



Eğitimci, Türkolog. 1981 yılında Bursa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 2003 yılından bu yana Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Diksiyon, Hitabet, Beden Dili, Hızlı Okuma ve Anlama, Sözel Mantık ve Etkin İletişim alanlarında eğitim vermekte ve eğitim koçluğu yapmaktadır.



AKTİFFELSEFE KONUŞMALARI



Aktiffelsefe konuşmaları, iki haftada bir Salı akşamları, konusunda uzman kişilerle Bursalıları birikimlerini paylaşmak üzere bir araya getiriyor. Toplumun her kesiminden; sanatçılar, yazarlar, iş adamları ve akademisyenler, yıllar içinde edindiği tecrübelerini ve bilgi birikimlerini Aktiffelsefe'nin konuğu olarak "Aktiffelsefe Konuşmaları" kapsamında, ilgi duyan kişilerle bir araya gelerek paylaşıyor. Sizleri de bu çalışmanın bir parçası olmaya davet ediyoruz. Konuşmalarımız ücretsizdir ve herkesin katılımına açıktır.



Her konuşma sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.