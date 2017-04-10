Aktiffelsefe Gönüllüleri Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi'nde Çiçek Açtırdı!

8 ve 9 Nisan tarihlerinde Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne 60 gönüllünün elleri değdi. Hastane bahçesinde bulunan duvarların genel görünümünde iyileştirmeler yapıp, sanatsal boya çalışmaları yapan ekip 2 gün boyunca burada tedavi gören 80 hastanın da katılımıyla daha güzel bir ortam yaratmak için çalıştı.

Yeni Yüksektepe Bornova Şubesi'nin koordinasyonunda gerçekleşen çalışmaya, İzmir Bornova, Alsancak ve Karşıyaka Aktiffelsefe şubelerinden üyeler katıldı.

Ege Bölge Koordinatörü Ahmet Dildan çalışmaya dair şunları söyledi: "Gönüllüğünün gücü ile yola çıkarak bugünle birlikte 102. Gönüllü tadilatımızı gerçekleştirdik. Aramızda mimar, mühendis, öğretmen, öğrenci her yaş ve meslek grubundan kişiler var. Bizler felsefe çalışıyoruz. Amacımız sadece konuşmak değil öğrendiklerimizin uygulamasını da yapmak. Bu nedenle yapmış olduğumuz projeler felsefe eğitimimizin aktif kısmını oluşturmaktadır. AKTİFFELSEFE bu demektir. Hafta sonunu dinlenerek geçirmek yerine sosyal sorumluluk projesinde bulunarak değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Biliyoruz ki birlikten güç doğar. Bu çalışmalar hastalarımızın ve hastane çalışanlarımızın daha güzel bir ortamda bulunmasına destek olacak ve ayrıca başkaları için bir şeyler yapan insanlar olduğunu görmek, kişilerin için ben de bir şeyler yapabilirim düşüncesini uyandıracak ve umuyoruz dünyanın daha iyi ve güzel olması adına umut olacak. Herkesi sosyal sorumluluklarımızı hatırlamaya ve bunun için adımlar atmaya davet ediyorum." dedi.

Başhekim Doç. Dr. Erol Ozan verdikleri destek nedeni ile tüm gönüllülere teşekkür etti.

Bizde hastane yetkililerinin ilgisine, güleryüzü ve misafirperverliği ile yanımızda olan hastane çalışanlarımıza, destek veren hastalarımıza ve tüm gönüllülerimize işbirlikleri için çok teşekkür ederek bu vesileyle bundan sonraki çalışmalarımıza katılmak isteyen herkesi davet ederiz.