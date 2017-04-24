Aktif Işgücü Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlerle Ilgili Işbirliği" Protokolü Imza Töreni -...
- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in konuşması ANKARA -Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK Genel Merkezi'nde, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve...
- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in konuşması ANKARA -Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK Genel Merkezi'nde, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu arasında "Aktif İşgücü Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlerle İlgili İşbirliği" protokolü imza töreninde konuştu.