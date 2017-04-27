Aktepe: "Kaldırım İşgali ve Seyyar Satıcılar Konusunda Hassas Olacağız"

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Fatsa Belediyesi zabıta ekipleri Fatsa'da kaldırım işgali ve seyyar satıcılar konusunda ortak mücadele yürütecek.



İlçenin sağlığı, düzeni ve esenliği kapsamındaki görevleriyle, doğrudan ve dolaylı olarak Fatsa'da hizmet veren zabıta ekipleri, artık Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte aynı bölgelerde görev yapacaklar.



Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe'yi makamında ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı Hulusi Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesinin ayrım yapmaksızın beraber çalışacaklarını dile getirerek, "Kurallarımız büyükşehirde ne ise ilçemizde de aynı şekilde olacak. İstikrarlı bir şekilde cadde ve sokaklarımıza hizmet vereceğiz. Özellikle kaldırım işgali ve seyyar satıcılar konusunda hassas olacağız. Büyükşehir ve ilçe belediyemiz ayrım yapmaksızın bütün bölgede, el ele birlikte çalışacaklar" dedi.



"Her türlü zorluğa göğüs gererek şehirdeki en güzel imkanları insanlarımıza sunma gayreti içerisinde olan zabıta ekiplerimiz, artık Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte özveri ile çalışacak" diyen Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, "Yasal görev ve sorumluluklarımızın farklı olmasına rağmen şehrimize vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına istişarelerde bulunduk ve artık Ordu Büyükşehir Belediyemiz Zabıta ekipleri ve Fatsa Belediyemiz zabıta ekiplerimiz aynı bölgede birlikte çalışacaklar" şeklinde konuştu. - ORDU