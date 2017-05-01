- Merkez Karar ve Yönetim Yürütme Kurulu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay'ın açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.



AK Parti Sözcüsü Aktay, 21 Mayıs'ta yapılacak AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde hem genel başkan hem Merkez Karar Yönetim Kurulu hem de partinin bütün yönetim kademesinin seçiminin gerçekleştirileceğini bildirdi.



AK Parti Sözcüsü Aktay: "21 Mayıs'ta olağanüstü kongre olacak. Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın davetiyle oluşuyor bu olağanüstü kongre. Bu kongrede de bir seçim yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığına seçilmesini öngörüyoruz."