Aktaş'tan Savcı ve Hakimlere Ziyaret

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugün gerçekleştirdiği ziyaretlerde sırasıyla; Cumhuriyet Savcısı Yasin Alpdündar, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi İbrahim Ak, 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Feyza Arslan, 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Cangül Altundiş ve 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ali Kemal Akan'ı ziyaret etti. Aktaş, ziyaretler sırasında savcı ve hakimlere yeni görevlerinde başarılar diledi. Samimi bir havada geçen ziyaretlerde Başkan Aktaş, "Adaletin tesisi için fedakarca çalışan savcı ve hakimlerin büyük yükleri omuzladığını ifade etti.

"HAKKI SAHİBİNE VERMEK İÇİN ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORLAR"

Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl'ün ekonomisiyle nüfusuyla hızla gelişip büyüdüğünü, bu büyümeye paralel olarak da adli anlamda problemlerin ortaya çıkabildiğini ifade ederek "Bu sorunları çözen adliyemiz, emniyetimiz ve jandarmamız var. Gönül ister ki şehrimizde hiçbir olumsuzluk yaşanmasın, hiç sıkıntı olmasın, her şey huzur içerisinde ilerlesin ama takdir edersiniz ki bu kadar kalabalık, ticaretin bu kadar hareketli olduğu bir yerde bu pek mümkün değil. Şehrimizin huzura ermesi için adaleti tesis etmek, hakkı sahibine vermek ve haksızlığa mani olmak için özveriyle çalışan çok değerli savcı ve hakimlerimiz tecrübeleri ve gayretleriyle bu sıkıntıları mümkün olduğunca bertaraf edeceklerdir" dedi.

Göreve geldiği 2004 yılında İnegöl Adliyesinin 4 hakim, 4 savcı ve bir başsavcı olmak üzere 9 personele sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş; "Adliye sarayımız bugün modern bir yapı içerisinde 30'dan fazla hakim ve savcının görev yaptığı, içerisinde ağır ceza mahkemesinin de yer aldığı müstakil bir binada hizmet veriyor. Bu durum şehrimiz adına sevindirici bir gelişme. Bizler de bugün ilçemizde görevlerine yeni başlayan savcı ve hakimlerimize ziyaret gerçekleştirerek hem görevlerinde başarılar dilemek hem de İnegöl'ümüze hoş geldiniz demek istedik. Gerek şahsım, gerek belediyemiz adına, ilçemizin huzur ve güven ortamının korunmasında üzerimize düşen bir görev olur ise her zaman yardımcı olacağımızı kendilerine özellikle belirtmek istiyorum. Kendilerine başarılar ve kolaylıklar diliyor, yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İnegöl adliyesinde göreve yeni başlayan savcı ve hakimler de Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a yapmış olduğu ziyaret için teşekkür edip duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Adaletin tesisi ve hakkın tecellisi için tüm mesailerini harcamaya hazır olduklarını belirten savcı ve hakimler Başkan Aktaş'ın kendilerine verdiği desteğin ilçe adına önemli olduğunu belirttiler.

Aktaş, İnegöl Adliyesinde görevlerine yeni başlayan savcı ve hakimlere ziyaretleri esnasında çiçek takdiminde bulundu.