Aktaş'tan Kurum Ziyaretleri

Yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Mazgirt Kaymakamlığı'na atanan Kenan Aktaş, kurum ziyaretlerine başladı.



Aktaş, Emniyet Amir Vekili Mustafa Denizhan, ilçe Jandarma Komutanı Murat Tiryaki ve ilçe Özel İdare Müdürü Ali Hıdır Gül ile birlikte halk toplantısı gerçekleştirdi, vatandaşlarla tanışıp sorunlarını dinledi.



İlçede vatandaş ve esnafların huzurlu bir şekilde yaşamlarına devam etmeleri için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade eden Aktaş, benzer toplantıların daha sık gerçekleştirileceğini belirtti.



Halk toplantılarının ardından ziyaretlerine devam eden Aktaş, Elmalık Jandarma Komutanlığı, ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve sosyal tesislerde de incelemede bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.